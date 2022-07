Opnieuw explosie bij huis in Den Bosch

Bij een woning in Den Bosch is vannacht een explosie geweest. Het was de tweede keer in dezelfde wijk in korte tijd. Woensdag was er ook al een ontploffing bij een huis in de buurt.

Bij beide explosies is niemand gewonden geraakt. De ontploffing op woensdag zorgde wel voor veel schade aan een huis.

Klaas Otto

Volgens journalisten van Omroep Brabant was de explosie van vannacht bij het huis van de vriendin van Klaas Otto. Hij is de oprichter van een bekende motorclub: No Surrender. Ook zat hij meerdere jaren in de gevangenis voor verschillende criminele dingen.