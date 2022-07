Brand bij muziekfestival in voetbalstadion Roda JC

Bij het voetbalstadion van Roda JC in Kerkrade woedt een brand. Op beelden die mensen op social media posten is te zien dat er vlammen uit het dak komen van het gebouw vlak naast het stadion.

In het stadion was het Wereld Muziek Concours bezig. Dat is een grote wedstrijd voor muzikanten. Er doen 20.000 mensen uit 30 landen aan mee. Vandaag is de finale van het muziekfestival.

Ontruimd

Toen de brand bekend werd, heeft de brandweer een deel van het stadion leeg gemaakt. Mensen moesten naar buiten. Volgens de brandweer is er veel rook.