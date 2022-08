Nieuwswekker: Record voor Mark Rutte + Engeland wint EK

Goedemorgen! Natuurlijk staat er weer een verse nieuwswekker voor je klaar met het laatste nieuws en natuurlijk het weer. In de ochtend is het misschien wat bewolkt, maar later vandaag gaat de zon schijnen.

Dit gebeurde er terwijl je sliep: - In de Amerikaanse staat Californië hebben duizenden mensen hun huis verlaten vanwege een bosbrand die afgelopen vrijdag uitbrak. In twee dagen tijd is de brand uitgegroeid tot de grootste natuurbrand van dit jaar in het gebied. Er zijn tot nu toe geen gewonden gevallen. - In Engeland is het groot feest, want dat land heeft het EK voetbal gewonnen. In een stadion met meer dan 90.000 fans scoorde Engeland het winnende doelpunt in de verlenging. De Nederlandse Sarina Wiegman is coach van het team en kan het nauwelijks geloven.

Niet normaal, echt niet normaal. Ik geloof niet dat het tot me doordringt. Volgens mij hebben we wel heel wat teweeggebracht. Sarina Wiegman

Bekijk hier de samenvatting van de wedstrijd:

Dit is vandaag in het nieuws: - Mark Rutte is vandaag precies 4310 dagen minister-president van Nederland. En dat is een record! Dat moet hij nu wel delen met een andere politicus, maar morgen niet meer. Dan mag hij zich officieel de langstzittende premier van Nederland noemen. Wat vind jij van Mark Rutte? Reageer op de stelling:

- Douae (15) en Mae (12) acteren voor de eerste keer en spelen meteen de hoofdrol in een nieuwe film. Het is best een bijzondere film, want de hoofdpersonen zijn doof. Voor Mae en Douae is dat belangrijk, want Mae is zelf doof en Douae slechthorend. Hun verhaal zie je vanavond in onze uitzending.

En dan nog even dit: Hockeyvriendinnen Maria Verschoor en Sabine Plönissen werden samen wereldkampioen. Lucas ging bij ze langs en vroeg ze naar hun jeugd, de zwaarste tegenstander en het moeilijkste trucje.