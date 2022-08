Voor het eerst wolvenwelpen gezien buiten de Veluwe

Er zijn nu ook wolvenwelpen in de regio Zuidoost-Friesland en Zuidwest-Drenthe. Zij zijn gefilmd met een wildcamera. Het is de eerste keer dat er in Nederland wolvenwelpen gezien zijn buiten de Veluwe.

De beelden worden nog geheim gehouden, zodat niemand ontdekt waar de dieren precies leven. De wolf op de foto is dan ook een andere wolf. Als wolven gestoord worden, slaan de volwassen wolven mogelijk op de vlucht en kunnen ze niet meer voor hun jongen zorgen.