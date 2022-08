Record voor Mark Rutte: langstzittende premier ooit

Morgen is een belangrijk moment in de Nederlandse politiek. Want Mark Rutte is dan langer de premier van het land dan al zijn voorgangers. In 2010 werd Rutte voor het eerst premier. En nu, 12 jaar later, is hij het nog steeds.

Mark Rutte is jarig op 14 februari en geboren in 1967. Hij is dus 55 jaar. Zijn politieke partij is de VVD. Rutte werd daar in 2006 de leider van.

Hij eet het liefst Indonesisch. En vroeger speelde Rutte graag piano en wilde hij pianist worden. Maar hij werd dus politicus.

In totaal is Mark Rutte vier keer de premier geworden van Nederland nadat zijn partij veel stemmen haalde in de verkiezingen.