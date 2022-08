Nieuwswekker: Leider terroristische groep gedood + Kerfalla van 12 gaat viral

Goedemorgen! Ook tijdens je vakantie vertellen we je in de Nieuwswekker wat er gebeurde terwijl je sliep en wat je vandaag in het nieuws kunt verwachten. Maar we beginnen natuurlijk eerst met... Het weer Het is een zomerse dag met 20 tot 23 graden. Op sommige plekken kan het zelfs 27 graden worden! Let wel op dat het ook later op de dag kan gaan regenen.

Het weer van dinsdag 2 augustus NOS Jeugdjournaal

Dit heb je misschien gemist: - De leider van een grote terroristische organisatie is gedood in Afghanistan. De man heet Ayman al-Zawahiri en was de leider van de groep al-Qaida. De man was één van de meest gezochte terreur-leiders van de wereld. Samen met een andere terrorist plande hij 20 jaar geleden een grote aanslag in de Verenigde Staten. Toen vlogen er vliegtuigen door twee grote wolkenkrabbers, de Twin Towers.

De terroristenleider is niet meer. De missie was een succes. Niemand van zijn familie is geraakt en er zijn geen burgerslachtoffers gevallen. Joe Biden, president van de Verenigde Staten

- Na een grote duivenwedstrijd in Frankrijk zijn 20.000 duiven zoek geraakt. Ze zijn waarschijnlijk de weg kwijt geraakt doordat het hard onweerde. De duiven werden vrijdag losgelaten en zouden zelf de weg naar huis terug moeten vinden. Mensen zijn erg boos, omdat het van tevoren bekend was dat het zou gaan onweren, en het daardoor beter was om de dieren pas zaterdag los te laten. Toch kon het volgens de organisatie wel. Ook een Nederlandse man deed mee aan de wedstrijd. Van zijn elf duiven zijn er vier nog niet terug. Hij is bang dat zij ook zijn verdwaald, maar denkt dat er morgen of overmorgen tóch nog wel een paar duiven thuis gaan komen.

ANP

Dit is vandaag in het nieuws: - Kerfalla Sylla van 12 zit nog maar een jaar op basketbal, maar kan het supergoed. Een filmpje waarin 'ie te zien is op een wedstrijd in Spanje, gaat viral. Zelfs rapper Snoop Dog heeft erop gereageerd! Vanavond vertelt Kerfella erover in het Jeugdjournaal. - Veel bedrijven hebben te weinig personeel. Soms moeten bedrijven zelfs dicht, omdat niemand kan komen werken. Bij pretpark Julianatoren in Apeldoorn hebben ze er iets op bedacht. Daar hebben ze expres gezocht naar kinderen van 13 die mee mogen helpen. Ook daarover zie je vanavond meer in het Jeugdjournaal.

En dan nog even dit: In Japan is het al weken erg heet. Maar met een speciaal ventilator-jasje kunnen katten en honden toch met hun baasjes buiten wandelen in de hitte: