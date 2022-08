Duizenden waardevolle duiven zoek door onweer

Honderden kilometers van huis worden gedropt en dan helemaal zelf de weg terugvinden. Als daar één diersoort goed in is, dan zijn het wel duiven. Toch ging het bij een duivenwedstrijd in Frankrijk helemaal mis. Daardoor zijn nu zo'n 20.000 duiven zoek.

Onweer

De duiven werden vrijdag losgelaten en zouden zelf de weg naar huis terug moeten vinden. Dat is dus niet gelukt. De duiven zijn waarschijnlijk de weg kwijtgeraakt doordat het hard onweerde.

Mensen zijn erg boos op de organisatie, omdat het van tevoren bekend was dat het zou gaan onweren. Voor de baasjes is het niet alleen vervelend om hun dieren te missen. De duiven zijn ook veel geld waard. Mensen betalen vaak duizenden euro's voor een goede wedstrijdduif.

Terug?

Ook een Nederlandse man deed mee aan de wedstrijd. Van zijn elf duiven zijn er vier nog niet terug. Hij is bang dat zij ook zijn verdwaald, maar denkt dat er morgen of overmorgen tóch nog wel een paar duiven thuis gaan komen.