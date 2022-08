Nieuwswekker: Overleg over droogte + Behandeling Archie stopt

Goedemorgen op deze warme, zomerse dag! In de Nieuwswekker lees je vandaag weer het laatste nieuws en vertellen we je dat het een lekker warme dag wordt. De zon schijnt overal flink en het kan behoorlijk warm worden: op sommige plekken wel 33 graden!

In de video hieronder vertelt de trainer van PSV, Ruud van Nistelrooij, over de wedstrijd:

- PSV heeft gisteravond 1-1 gelijkgespeeld tegen voetbalclub AS Monaco. Dit was de derde ronde van de Champions League. Volgende week spelen de clubs weer tegen elkaar. De club die uiteindelijk de meeste doelpunten maakt, gaat door naar de volgende ronde.

Dit is vandaag in het nieuws:

- Serena van 12 is heel goed in de vechtsport Muay Thai. Zelfs zo goed dat ze mee mag doen aan een WK in Maleisië. Ze traint deze zomer iedere dag en is er continu mee bezig. Vandaag zie je er meer over in het Jeugdjournaal.

- Er is een overleg over de droogte in Nederland. De laatste tijd is er wel wat regen gevallen, maar lang niet genoeg. Als het te droog is in Nederland kan dat slecht zijn voor de natuur, landbouw en voor de scheepvaart. Als je op een woonboot woont kan het ook lastig zijn: