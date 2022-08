Meeste mensen in Nederland wonen in rijtjeshuis

In wat voor soort huis woon jij? Uit een nieuw onderzoek blijkt dat de meeste mensen in Nederland in een rijtjeshuis wonen. De naam zegt het al: het is een huis dat in een rijtje staat. Om het een rijtjeshuis te noemen moeten er drie huizen aan elkaar vastzitten.

In Nederland staan bij 8 miljoen huizen. Bijna de helft daarvan is een rijtjeshuis. De meeste rijtjeshuizen staan in de provincie Zuid-Holland. In Friesland en Drenthe komen de minste rijtjeshuizen voor.

Zo'n vijftig jaar geleden werd er begonnen met het bouwen van rijtjeshuizen. Wij zijn benieuwd in wat voor soort huis jij woont:

