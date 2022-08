Er is nu officieel een watertekort: 'Doe voorzichtig met water'

Al een tijd is het erg droog in Nederland, en dat zorgt op sommige plekken voor problemen. Volgens deskundigen die het water in Nederland in de gaten houden is het nu zó droog, dat er zelfs een tekort is aan water. Daarom vraagt de regering om vanaf nu extra voorzichtig te zijn met water.

'Denk goed na'

Volgens deskundigen is er geen tekort aan drinkwater. Maar de minister zegt dat het belangrijk is om goed na te denken over het gebruik van water, zodat de problemen niet groter worden. Volgens hem is het verstandig om nu bijvoorbeeld niet een auto te gaan wassen of een opblaaszwembadje helemaal te vullen.