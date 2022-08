Nieuwswekker: De beste modderpoel + Een wonder op zee

Goedemorgen! Wat is er vannacht allemaal gebeurd? En wat gaat er vandaag nog gebeuren? De antwoorden vind je in deze Nieuwswekker. Het weer Ook vandaag wordt het weer zomers! De zon schijnt en het wordt tussen de 23 en 32 graden.

Dit heb je misschien gemist: - In de Verenigde Staten zijn superoude voetsporen gevonden van mensen. Het gaat waarschijnlijk om voetafdrukken van volwassenen en kinderen die 12.000 jaar geleden leefden. Ze werden toevallig gevonden in een opgedroogd meer.

- Een zeiler op de Atlantische oceaan is gered en dat is volgens de Spaanse kustwacht bijna een wonder. De man zat 16 uur vast in zijn omgeslagen zeilboot. In de boot was een luchtbel, waardoor hij kon blijven ademen. Hij is met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht, maar bleek nergens last van te hebben.

- In Winterswijk zijn een heleboel Nederlandse vlaggen weggehaald. Eerder lukte dat niet, omdat de mensen die de vlaggen weghaalden werden bedreigd. Er hangen op dit moment veel omgekeerde vlaggen in Nederland. Eerder maakten we daar deze video over:

Dit is vandaag in het nieuws: - Waarschijnlijk heb jij het ook wel gemerkt: bijna alles is duurder geworden. Of je nou naar de supermarkt, een tankstation of het zwembad gaat. Met hetzelfde geld kan je minder kopen dan een jaar geleden. Inflatie wordt dat ook wel genoemd. Maar hoe komt dat eigenlijk? Verslaggever Bart legt het je vanavond uit. - Varkens doen niets liever dan rollen in de modder. Maar op welke boerderij kunnen de dieren dat het fijnste doen? Vandaag wordt de Modderpoel van het jaar gekozen. Veel varkens op grote boerderijen hebben geen modderpoel. Om daar aandacht voor te vragen (en om te laten zien hoe het wel kan) organiseert dierenorganisatie Wakker Dier ieder jaar deze verkiezing. Vorig jaar won boer Lauwrens uit Ommen.

Vind jij het belangrijk dat ieder varken in de modder kan rollen of is dat niet nodig? Reageer op de stelling:

