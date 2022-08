Oproep: Wat wil jij weten van zangeres Sterre Koning?

Je kunt weer vragen insturen voor een interview. Deze keer gaan we langs bij zangeres en actrice Sterre Koning. Je kunt haar kennen van verschillende talentenjachten en de serie Dance Camp.

Sterre schreef ook een boek: Waarom wachten tot je later groot bent? En ze was te zien in de films Whitestar, Project Gio en de De film van Dylan Haegens.

Wat wil jij van Sterre weten?