Mensen redden duizenden vissen van de droogte

Het is extreem droog in Nederland en daardoor daalt het water in rivieren, sloten en beekjes. Het watertekort is een probleem voor mensen, maar zeker ook voor vissen. Die hebben minder ruimte en minder zuurstof.

Gelukkig wordt er veel georganiseerd om de dieren te redden. Ze worden gevangen (soms zelfs met een groot elektrisch visnet) en naar plekken gebracht waar het water hoog staat.