Waarom is bijna alles duurder geworden?

Ijsjes, een kaartje voor het zwembad, brood, maar ook elektriciteit. Alles is duurder vergeleken met een jaar geleden. Het is lang geleden dat de prijzen zo hard stegen in een jaar tijd. De laatste keer was in 1975.

Hoe dat kan dat de prijzen zo hard stijgen, en wat je er allemaal van merkt, hoor je in de video hierboven!