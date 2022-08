De familie van Geneviève maakt hun boerderij duurzamer

Het gaat de afgelopen weken in het nieuws vaak over boeren die protesteren. Ze zijn boos over de stikstof-plannen van de regering. In die plannen staat dat boeren op sommige plekken minder dieren mogen houden. Sommige boeren moeten misschien helemaal stoppen. Een aantal boeren probeert zelf hun boerderij te veranderen. Ze willen minder schadelijke stoffen uitstoten en duurzamer worden. Geneviève woont met haar gezin op een boerderij waar ze daar veel mee bezig zijn.

Je moet soms wel veranderen en met de tijd mee gaan. Geneviève

Op de boerderij gebruiken ze bijvoorbeeld geen kunstmest, want dat vervuilt de bodem. Ook proberen ze de dieren een zo goed mogelijk leven te geven. In de video zie je er meer over.