Groot feest met boten, glitters en heel veel regenbogen

De Canal Pride is dus vrolijk en feestelijk, maar er zit ook een serieuze boodschap achter. Nog altijd worden mensen die LHBTI zijn gediscrimineerd. De Pride is daarom ook belangrijk om te laten zien dat je mag zijn wie je wil zijn. En dat je verliefd mag worden op wie je zelf wil.

De boten varen een route door Amsterdam. Op de boten zelf en langs de kant is het één groot feest. Veel mensen verkleden zich en doen bijzondere make-up op.

In Amsterdam is de Canal Pride gehouden. Dat is een grote botenparade voor onder andere homo's, lesbiennes, transgender personen en iedereen die hen steunt. De parade kon de afgelopen jaren niet doorgaan. Daarom was het dit jaar extra druk en groot.

Wat is LHBTI+?

LHBTI is een verzamelnaam. Het is afkorting voor de volgende woorden:

Lesbiennes zijn meisjes die op meisjes vallen.

Homo's zijn jongens die op jongens vallen.

Biseksuelen zijn mensen die op jongens en meisjes vallen.

Transgenders zijn mensen die geboren zijn in een lichaam dat niet bij ze past. Bijvoorbeeld een jongen in een meisjeslichaam of andersom.

Intersekse is wanneer iemands lichaam jongens-kenmerken én meisjes-kenmerken heeft. Of dat het anders is dan mensen van jongens en meisjes verwachten.

De '+' is voor alle andere mensen die hierboven niet genoemd zijn, zoals non-binaire mensen. Dat zijn mensen die zich geen meisje, maar ook geen jongen voelen.