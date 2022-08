Boswachter: 'Droogte heeft grote gevolgen voor de natuur'

Natuurorganisaties en boswachters maken zich zorgen, want de droogte kan grote gevolgen hebben voor planten en dieren.

Je hebt het vast gemerkt: het is hartstikke droog in Nederland. De natuur heeft het daar moeilijk mee. Beekjes en rivieren staan droog en sommige bomen laten zelfs hun bladeren al vallen.

Het natuurgebied in de Achterhoek waar Dirk boswachter is, is op het moment het droogste plekje van Nederland. Zonder water kunnen veel planten en dieren het niet lang voorhouden. Dat merkt de boswachter ook.