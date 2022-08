In Lisse zijn kinderen én volwassenen voor even een elf, prinses of ridder

Elfjes, ridders, prinsessen maar ook piraten en nog een heleboel andere wonderlijke wezens: Op een groot kasteelterrein in Lisse spelen duizenden volwassenen en kinderen even dat ze iets of iemand anders zijn dan normaal.

In de video hierboven zie je hoe mensen uit 41 landen samenkomen op één van de grootste verkleedfeesten van Europa.