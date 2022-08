Nieuwswekker: Grote brand + Schilderij komt terug

Goedemorgen! Heb je een leuke vakantie tot nu toe? We hebben weer op een rijtje gezet wat er vannacht gebeurde toen je sliep en wat je vandaag kunt verwachten in het nieuws. Maar eerst, zoals altijd... Het weer Het wordt een mooie zomerdag met volop zon. In het noorden kan er 's ochtends misschien nog wel een wolkje zijn. Het wordt 20 tot 25 graden.

Het weer van zondag 7 augustus. NOS/Weerplaza

Dit heb je misschien gemist: - In Cuba woedt een grote brand in een olie-opslag. Bij de brand is zeker een iemand om het leven gekomen, en zijn meer dan 120 mensen gewond geraakt. De brand ontstond toen de bliksem insloeg in een olie-tank. Er hangen dikke rookwolken boven de brand. De brandweer werkt hard om de brand te blussen. - Voor de derde dag achter elkaar schiet Israël raketten op de Gaza-strook, waar veel Palestijnen wonen. Volgens Israël komen de raketten neer op plekken waar een terroristische groep actief is. De leiders van die groep zijn nu uitgeschakeld, zegt het leger. Palestijnse groepen in de Gaza-strook schieten raketten terug. Het is vaak onrustig in dit gebied, maar afgelopen dagen is er weer meer geweld. Gisteren maakten we daar deze video over:

Dit is vandaag in het nieuws: - Dalimyr komt uit Oekraïne en woont vanwege de oorlog in Nederland. Hij en zijn ouders en zusjes worden opgevangen op een cruiseschip in Arnhem. Hoe brengt hij de zomervakantie door? Je ziet het vanavond in het Jeugdjournaal. - In Frankrijk komt een schilderij van Rembrandt terug in een kerk te hangen. Het schilderij hing er al zo'n 200 jaar maar werd niet goed beveiligd. Veel mensen waren bang dat het werd gestolen, want het is wel 90 miljoen waard. Daarom werd het schilderij in 2016 uit de kerk gehaald. Nu komt 'ie dus terug maar in een speciale, beveiligde kist, gemaakt van staal en glas. Het is het enige schilderij van Rembrandt dat in een kerk hangt.

Hier hing het schilderij er nog, achter een glasplaat die loszat. NOS

En dan nog even dit: Elfjes, ridders, prinsessen maar ook piraten en nog een heleboel andere wonderlijke wezens: Op een groot kasteelterrein in Lisse spelen duizenden volwassenen en kinderen even dat ze iets of iemand anders zijn dan normaal.