Nieuwswekker: IJsjes duurder + Snackbar in brand

- In het Friese Wolvega was brand in een snackbar . Mensen uit tien woningen moesten voor de zekerheid hun huis uit, maar er raakte gelukkig niemand gewond. De brandweer had het vuur na een paar uur onder controle.

- We blijven nog even bij het weer. Het wordt deze week waarschijnlijk tropisch warm . Woensdag, donderdag en vrijdag worden er weer temperaturen boven de 30 graden verwacht. Er valt ook nauwelijks regen en dat betekent dat het watertekort in Nederland alleen maar erger wordt.

Nu hebben de groepen een wapenstilstand afgesproken. Dat betekent dat ze zeggen dat ze voorlopig niet zullen vechten. Toen de aanvallen net begonnen, maakten we deze video over het nieuws:

- Wat doen jullie het liefst in de zomervakantie als je thuis blijft? Dat was een van de vragen in het Jeugdjournaal vakantie-onderzoek. Het antwoord is duidelijk: zwemmen! Op nummer twee staat 'op m'n telefoon zitten', en op drie gamen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat bij meer dan de helft van de kinderen de regels minder streng zijn in de vakantie. Kinderen mogen bijvoorbeeld later naar bed, langer buitenspelen en uitslapen. Daar hebben we ook een stelling over: