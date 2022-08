Het wordt deze week weer tropisch warm

De warme zomer gaat nog even door in Nederland. Het wordt de komende dagen steeds warmer, met vanaf woensdag een paar dagen met temperaturen boven de 30 graden.

Als het zo warm is wordt dat ook wel 'tropisch warm' genoemd. Het blijft waarschijnlijk tot en met het weekend zo warm.

Droog

Er valt ook nauwelijks regen en dat betekent dat de droogte in Nederland nog even blijft en zelfs wat erger wordt. Sinds vorige week is er officieel een watertekort in Nederland. Daarom vraag de regering om extra voorzichtig te zijn en niet te veel water te gebruiken.