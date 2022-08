Dit doen jullie tijdens de zomervakantie als je thuis bent

Zwemmen, zwemmen en nog eens zwemmen. Dat doen de meeste kinderen het allerliefst in de vakantie. Het staat in het grote zomervakantie-onderzoek van het Jeugdjournaal.

Voor het onderzoek vroegen we honderden kinderen wat ze doen als ze thuis zijn tijdens de vakantie.

In de vakantie zijn voor meer dan de helft van de kinderen de regels net wat minder streng. Misschien mag jij ook wel wat later naar bed en wat langer buiten spelen na het eten. Bij 1 op de 3 kinderen zijn de regels in de vakantie wel hetzelfde als normaal.

Hoe is dat bij jou thuis?