Nieuwswekker: Huis van Trump doorzocht + Onderzoek naar ziekte van Lyme

Goedemorgen! Het wordt weer een lekker warme vakantiedag. Het wordt 23 tot 29 graden en de zon is overal te zien. Smeer je dus goed in!

Het weer van dinsdag 9 augustus NOS Jeugdjournaal

Dit heb je misschien gemist: - De villa waarin oud-president Donald Trump woont is onderzocht door agenten van veiligheidsdienst FBI. Het is nog niet duidelijk waarom dat is gebeurd. Het zou misschien iets te maken hebben met informatie die hij thuis heeft. Donald Trump zou zelf niet thuis zijn toen het gebeurde. Hij zegt dat zijn kluis is opengebroken. Volgens hem zitten hier mensen achter die niet willen dat hij over twee jaar opnieuw meedoet aan de presidentsverkiezingen in Amerika.

Politie bij de villa van Trump EPA

- In de Randstad reden gisteravond maar heel weinig treinen. Daardoor was het voor veel mensen lastig om op tijd thuis te komen. De problemen ontstonden op het station van Leiden. Omdat veel treinen langs dat station rijden, liep het treinverkeer op verschillende plekken vast. - Er komt een groot nieuw onderzoek naar de ziekte van Lyme. Onderzoekers willen een nieuw vaccin maken tegen de ziekte en zoeken duizenden mensen die mee willen doen aan een test. De ziekte van Lyme wordt overgebracht door teken die besmet zijn met een bacterie. Eerder maakten we deze video over Sietske die de ziekte van Lyme kreeg:

Dit is er vandaag in het nieuws: -PSV speelt vanavond in de derde voorronde van de Champions League tegen Monaco. De wedstrijd begint om 20.30 en wordt gespeeld in het Philips-stadion in Eindhoven. Als PSV wint, is de club door naar de vierde en laatste voorronde van de Champions League. - Sinds vanochtend gelden er in Brabant strengere regels over het water. Mensen mogen overdag geen water uit rivieren en sloten meer gebruiken om groente, fruit en land mee te besproeien. Deskundigen noemen dit een uitzonderlijke situatie, en zeggen dat de grenzen zijn bereikt omdat er 'gewoon te weinig water is'. Dat merkt ook deze boswachter:

En dan nog even dit: In IJsland is vorige week een vulkaan uitgebarsten. Daar kun je beter niet te dicht bij in de buurt komen, maar niet iedereen trekt zich daar iets van aan: