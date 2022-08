Acht mensen gewond op kermis in Limburg

Op een kermis in de plaats Venray zijn gisteravond acht mensen lichtgewond geraakt toen ze in de zweefmolen zaten. Volgens de gemeente moest één iemand naar het ziekenhuis. Maar wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

Europe Flyer

De acht mensen zaten in een zweefmolen die 40 meter de lucht in gaat. De attractie heet de Europe Flyer. Sommige mensen zouden hebben gezegd dat een paar stoeltjes tegen een boom aan zijn gebotst.

De attractie is voorlopig gesloten, en er komt een onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

In mei stond de attractie op een kermis in de plaats Haaksbergen. In de video kan je zien hoe de zweefmolen eruit ziet: