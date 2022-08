Veel meer zeehonden vast in afval

De afgelopen jaren komen er steeds meer zeehonden vast te zitten in afval. Dat zeggen wetenschappers van twee zeehondencentrums.

De laatste jaren raken er steeds vaker zeehonden verstrikt. Dat komt door plastic afval dat in zee drijft. De laatste jaren kwamen er zo'n 38 zeehonden vast te zitten. Daarvoor ging het steeds om zo'n zeven zeehonden per jaar.

Het afval in zee komt vaak van vissers. Zeehonden denken dat het eten is, en proberen het op te eten. Daarbij kunnen ze ernstig gewond raken: ze kunnen erin stikken of snijwonden krijgen.