Nieuwswekker: PSV wint + Hittegolf begint

Goedemorgen! Leuk dat je de Nieuwswekker weer opent voor het laatste nieuws en natuurlijk het weer. Vanaf vanmiddag wordt het echt warm in Nederland. In het zuiden wordt het meer dan 30 graden.

NOS

Dit heb je misschien gemist: - Een extreem spannende avond voor fans van voetbalclub PSV. De club mag verder in de voorronde van de Champions League, maar daar was wel een verlenging voor nodig. PSV won met 3-2 van Monaco. - Het is gelukt om de witte dolfijn in Parijs uit het water te halen. Het dier was verdwaald en misschien ook wel ziek. De beluga van 800 kilo zwom al dagen rond in een rivier.

Dierenbeschermers brengen de witte dolfijn in een gekoelde vrachtwagen naar zee AFP

- In de buurt van Ouddorp in Zuid-Holland heeft een grote duinbrand gewoed. De brandweer heeft de hele nacht geblust en het vuur is inmiddels onder controle. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.

Door de droogte is de kans op natuurbranden op dit moment erg groot Bjorn Mierop productions

Dit is er vandaag in het nieuws: - Boodschappen worden steeds duurder. Het afgelopen jaar stegen de prijzen met zo'n 20 procent. Vooral pasta en brood is een stuk duurder. Chocolade, bananen en schoonmaakartikelen zijn niet of nauwelijks in prijs gestegen. In deze video legt Bart je uit waarom dingen steeds duurder worden:

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

- In Zeewolde is het grootste waterkamp van Europa bezig. Kinderen van de waterscouting doen er 10 dagen lang activiteiten, zoals zeilen en een modderrace. Er doen maar liefst 4500 kinderen mee en verslaggever Sil kijkt vandaag hoe dat is. - Vandaag is het al warm, maar de komende dagen wordt het echt tropisch en komt er waarschijnlijk een hittegolf. Donderdag tot en met zondag wordt het tropisch warm. Dat betekent dat het meer dan 30 graden wordt. Wat vind jij daarvan? Reageer op de stelling:

En dan nog even dit: Egels hebben het moeilijk door de droogte. Gelukkig helpt Chloe de verzwakte dieren: