De kinderen komen vooral uit Syrië, Eritrea, Somalië en Afghanistan. Ze willen graag in Nederland blijven, maar ze weten niet gelijk of dat mag.

Steeds meer kinderen vluchten in hun eentje naar Nederland om een verblijfsvergunning te krijgen. Dit jaar hebben al meer dan 1700 kinderen dat gedaan. Een stuk meer dan in andere jaren.

Alle kinderen die gevlucht zijn krijgen een gesprek. Ze moeten bijvoorbeeld vertellen over hun reis, hun familie en waarom ze zijn gevlucht. In de gesprekken wordt uitgezocht of het kind aan de regels voldoet om een Nederlands paspoort te krijgen.

Zo'n gesprek is voor veel kinderen heel erg spannend. Zeker omdat ze dus geen familie in de buurt hebben die hen kan helpen. Voor kinderen onder de 12 jaar zijn er daarom speciale kinderhoorkamers ingericht. In de video zie je hoe zo'n kamer eruit ziet.

Of een kind mag blijven of niet, heeft te maken met regels uit de politiek. Een kind mag alleen blijven als het in hun eigen land niet veilig is.

Duurt lang

Soms kan het wel een halfjaar duren voordat er een beslissing wordt genomen. Deskundigen vinden dat veel te lang. Het probleem is, dat er te weinig mensen zijn om van dit soort gesprekken te voeren met gevluchte kinderen.

Organisaties die opkomen voor vluchtelingen vinden dat er zo snel mogelijk een oplossing moet komen. De staatssecretaris die hierover gaat is het daar mee eens. Hij vindt ook dat kinderen eerder moeten weten waar ze aan toe zijn.