Duizenden scouts zeilen en feesten op supergroot waterkamp

In Zeewolde is de nawaka bezig. Dat is het grootste waterscouting-kamp van Europa. Het kamp is maar één keer in de 4 jaar en het duurt maar liefst 10 dagen. En dit jaar is het kamp groter dan ooit: er zijn meer dan 4500 kinderen bij.

Volgens de organisatie komt dat doordat scouting tijdens corona populairder is geworden. Bij veel sporten waren de corona-regels streng, maar scouting kon bijna altijd doorgaan. Krijn werd bijvoorbeeld lid van scouting tijdens de corona-tijd.