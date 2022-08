Brand in de duinen: 'We zagen vlammen en veel rook'

Een dag na de grote duinbrand in Ouddorp in Zuid-Holland is goed te zien hoe groot de schade is. Stukken natuur zijn helemaal afgebrand. De brand ontstond gisteravond en het was lastig voor de brandweer om het te blussen. Een speciaal blusteam uit Twente heeft geholpen.

Na 12 uur blussen konden ze het vuur uit krijgen. Kinderen die in de buurt op vakantie zijn, zagen de brand vanuit de verte.