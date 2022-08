Nieuwswekker: Bosbranden in Frankrijk + Schilderij onder bed

Het is opnieuw warm zomerweer. Het wordt tussen de 28 en 33 graden en er is bijna geen wind.

- In Brazilië heeft de politie een gestolen schilderij teruggevonden. Dat lag op een nogal opmerkelijke plek, namelijk onder het bed van een van de dieven. Het schilderij is meer dan 50 miljoen euro waard en is van een 82-jarige vrouw.

Dit is er vandaag in het nieuws:

- In de zomer kun je op vakantie, maar je kunt ook naar een zomerschool gaan. Dat is bedoeld om extra dingen te leren voor het nieuwe schooljaar en om allerlei leuke dingen te doen. Op veel plekken in Nederland merken zomerscholen dat het extra druk is met Oekraïense kinderen. Dat is bijvoorbeeld zo in Amsterdam. Vanavond zie je er meer over in de uitzending.

- Het grootste containerschip ter wereld is vandaag te zien in Rotterdam. Het schip heet Ever Alot. Het schip is 400 meter lang en 61 meter breed. Hier zie je een paar animatiebeelden van het schip: