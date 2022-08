Vrijwilligers helpen bij drukte buitenzwembaden

Het is warm! Veel mensen besluiten daarom een frisse duik te nemen in een buitenzwembad. Het is dan ook extra druk op deze plekken. En dat is eigenlijk al de hele zomer zo.

Extra drukte betekent ook dat er extra personeel nodig is. Veel zwembaden krijgen daarbij veel hulp van vrijwilligers. Zij kunnen bijvoorbeeld in de kiosk werken of kaartjes verkopen.