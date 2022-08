Druk in Giethoorn door Instagram

Het is hartstikke druk in de plaats Giethoorn. Mensen uit de hele wereld komen naar de plek toe om te varen in een bootje en foto's te maken. En dat komt vooral door Instagram.

Giethoorn is een dorp in de provincie Overijssel. Er wonen nog geen 3000 mensen en is vooral bekend door de bruggen en bootjes. Het wordt ook weleens vergeleken met de Italiaanse plaats Venetië, waar veel mensen in een bootje door de stad varen. Daarom wordt Giethoorn ook wel het 'Nederlandse Venetië' genoemd.

Amerikaanse nieuwszender

Dat het er nu zo druk is, komt waarschijnlijk niet alleen door de foto's op Instagram. De Amerikaanse nieuwszender CNN schreef deze week een artikel over bijzondere plekken in Europa, en daar staat Giethoorn ook bij.