Veel Oekraïense kinderen naar zomerscholen: 'Hier is het gezellig'

In Oekraïne wordt nog steeds gevochten, en veel kinderen zijn uit Oekraïne gevlucht naar andere landen. Ook naar Nederland. Nu het vakantie is, is er voor hen soms maar weinig te doen. Op veel zomerscholen merken ze dat juist Oekraïense kinderen zich hebben aangemeld.

Een zomerschool is een plek waar kinderen in de vakantie extra lessen kunnen krijgen. Bijvoorbeeld als ze iets achterlopen op school, maar ook als ze anders alleen thuis moeten zijn, bijvoorbeeld. De zomerschool duurt vier weken.

Veel kinderen vinden het fijn dat ze ook met andere kinderen in de klas kunnen praten over wat ze hebben meegemaakt. En dat kan ook goed moet de juf, want zij is ook gevlucht uit Oekraïne.

Na de zomer

Na de zomervakantie gaan alle kinderen weer gewoon naar school. In een Nederlandse klas of één speciaal voor kinderen uit Oekraïne.