Veel kinderen zwemmen waar dat eigenlijk niet mag

Veel kinderen in de stad zwemmen op plekken waar dat eigenlijk niet mag. Dat komt doordat er te weinig zwemplekken zijn. Dat is bijvoorbeeld zo in Delft. Veel kinderen uit die stad zwemmen in de rivier de Schie.

Lekker koud water en ergens anders kan het niet. Een van de zwemmende kinderen

Maar eigenlijk mag dat niet, omdat het gevaarlijk kan zijn. Er varen boten en er kan troep in het water liggen. Daar kun je jezelf aan verwonden.

In Nederland heb je, naast zwembaden, 800 officiële zwemplekken. Dat zijn plekken waar het veilig is om te zwemmen en het water schoon genoeg is. Volgens zwem-deskundigen is dat veel te weinig. Zij zeggen dat er meer zwemplekken moeten komen.