Opeens heel veel flamingo-kuikens in Blijdorp

Blije dierenverzorgers in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Daar zijn voor het eerst in 17 jaar tijd meerdere flamingo-kuikens uit hun ei gekropen.

Vannacht zijn er al drie bijgekomen en de dierentuin verwacht er nog elf. En die hebben allemaal verschillende ouders. Flamingo-vrouwtjes leggen namelijk bijna altijd maar één ei. Heel soms legt een vrouwtje er twee.

Nieuw verblijf

De verzorgers hebben er veel moeite voor gedaan. In 2020 is een splinternieuw verblijf voor de dieren gebouwd. Daar krijgen ze meer rust. Ook is er een nieuwe vijver voor de dieren. Met de klei uit die vijver kunnen de flamingo's makkelijk nesten maken.