Nederlandse 'Spiderwoman' in actie op EK klimmen

Sabina van Essen is 16 jaar en misschien wel het grootste klim-talent van Nederland. Ze is zo goed dat ze deze week meedoet met het EK en dat ze ook wel Spiderwoman wordt genoemd.

Sabina begon met klimmen toen ze 10 jaar oud was en ze vond de sport gelijk geweldig. Inmiddels traint ze zes keer per week om de allerbeste te worden.

Olympische droom

Sabina doet mee bij het onderdeel 'lead'. Dat betekent dat je vijf meter omhoog moet klimmen, zonder touw. En dat ziet er behoorlijk indrukwekkend uit.

In 2021 was klimmen voor het eerste een Olympische sport. Sabina droomt al van de Olympische Spelen in 2024.