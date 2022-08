Nieuwswekker: FBI vindt geheime papieren bij Trump + Fierljeppen

- Agenten van de veiligheidsdienst FBI hebben geheime regeringspapieren gevonden in de villa van oud-president Donald Trump . Hij heeft die documenten misschien meegenomen uit het Witte Huis en dat is streng verboden. Wie daarop betrapt wordt, kan een gevangenisstraf krijgen.

- En er is meer sportnieuws, want het Nederlandse springruiters -team heeft zilver gewonnen tijdens de wereldkampioenschappen in Denemarken. Daarmee heeft Nederland zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2024. De ruiters haalden met hun paarden in totaal 19.31 punten op de WK. Zweden won goud en het brons was voor Groot-Brittannië.

- De Nederlandse estafettezwemmers zijn Europees kampioen op de 4x100 meter wisselslag gemengd. De Oranje-ploeg was de snelste in de finale bij de EK in Rome. Italië eindigde als tweede en Groot-Brittannië werd derde.

Dit is er vandaag in het nieuws:

- Precies 50 jaar geleden, in 1972, werd voor het eerste een gele kaart uitgedeeld in de Nederlandse voetbalcompetitie. De gele en rode kaart werden in 1970 wereldwijd geïntroduceerd bij het WK voetbal in Mexico. Voor die tijd waren er wel voetbal-regels, maar bestonden de gele kaart en rode kaart nog niet.

- Vandaag is het Friese jeugdkampioenschappen Fierljeppen. Bij die sport is het de bedoeling om met een lange stok over een sloot te springen. De sport is in Friesland heel bekend en veel kinderen doen het.