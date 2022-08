Het is nu officieel een hittegolf

Het zal je misschien niet verbazen, maar er is nu officieel een hittegolf in Nederland. Het is vandaag op bijna alle plekken in Nederland warmer dan 30 graden.

Het heet pas officieel een hittegolf als het drie dagen lang meer dan 30 graden is én het vijf dagen boven de 25 graden is. Dat moet worden gemeten bij het officiële weerstation in de Bilt, in het midden van Nederland.

Langste hittegolf

In 2021 was er geen hittegolf, in 2020 wel. Die duurde toen maar liefst 13 dagen. De langste hittegolf duurde 18 dagen. Dat was in 1975.

Morgen wordt het opnieuw snikheet. Vanaf maandag wordt het ietsje koeler en kan het ook gaan regenen.