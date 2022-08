Jamie leert over de Chinese cultuur #devakantievan

Vandaag laat Jamie (13) ut Zwolle zien wat hij leert op de Chinese school.

Mandarijn

Hij krijgt Mandarijn. Dat is de taal die in China wordt gesproken. Ook krijgt hij les in Chinees schaken, een Chinese vechtsport en kalligraferen. Dat is een vorm van kunst waarbij mensen mooie letters maken op papier.

De moeder van Jamie is in China geboren. Daarom vindt Jamie de lessen extra leuk.