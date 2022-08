Deze kinderen zijn heel goed in fierljeppen

Zo ver mogelijk met een stok over het water springen. Daar gaat het om bij de Friese jeugdkampioenschappen Fierljeppen .

Fierljeppen is ooit begonnen in Friesland. Daar doen ongeveer 100 kinderen de sport. 40 daarvan doen mee aan wedstrijden. Maar de sport zie je ook steeds vaker in andere delen van Nederland.

Volgens de kinderen die meedoen aan de wedstrijd, is het geweldig om te doen.