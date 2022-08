Nieuwswekker: Bedelbordjes verboden + Zeehonden vrijgelaten

Goedemorgen! Lekker uitgeslapen of werd je al vroeg wakker door de hitte? In deze Nieuwswekker lees je wat er vandaag allemaal gaat gebeuren. Het weer Het is opnieuw een dagje zweten geblazen. Het wordt tussen de 30 en 33 graden. Het voelt zelfs nog heter, omdat het erg benauwd is. Aan het eind van de dag kan er wat bewolking komen en in het noordoosten kan het zelfs even gaan onweren.

NOS

Dit heb je misschien gemist: - De problemen voor voetbalclub FC Barcelona zijn nog lang niet voorbij. In eigen stadion werd het 0-0 tegen de club Rayo Vallecano. Frenkie de Jong mocht na een uur invallen bij Barcelona. Hij heeft ruzie met zijn club over geld. - In het Afrikaanse land Sudan zijn grote overstromingen. Daardoor zijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Het regenseizoen in Sudan begint meestal in juni en duurt tot en met september. De laatste jaren valt er een stuk meer regen en dat zorgt voor grote problemen.

Ook dieren hebben last van de overstromingen AFP

Dit is er vandaag in het nieuws: - Vanmiddag speelt Ajax tegen FC Groningen. Voor het eerst zijn 'bedelbordjes' verboden in het stadion. Kinderen nemen soms zo'n bordje mee met daarop de vraag of ze bijvoorbeeld een shirt, een handtekening of een foto mogen met een speler. Maar Ajax wil dat liever niet meer hebben. Het zou te veel gedoe geven en zelfs gevaarlijk zijn. - Zeehond Tefiti is weer vrijgelaten in de zee bij Schiermonnikoog. De zeehond raakte 3 weken geleden gewond door afval dat om haar nek zat, en daarom werd ze verzorgd in een zeehondencentra. Helaas is Tefiti niet de enige zeehond die dit meemaakt: steeds meer zeehonden raken gewond door afval dat in zee drijft. Vanavond zie je er meer over!

De zeehond vlak voor de vrijlating NOS

- Vandaag valt er op een paar plekken in Nederland waarschijnlijk weer een beetje regen. Komende week wordt dat iets meer, maar het is waarschijnlijk niet genoeg om de problemen door droogte op te lossen. Heb jij alweer zin in een beetje regen of mag het weer nog wel even zo blijven? Reageer op de vraag:

En dan nog even dit: In Friesland werd gisteren het Fries jeugdkampioenschap Fierljeppen gehouden. En niet alle deelnemers bleven droog...