Tim van Rijthoven beantwoordt vragen van kinderen

Vorig jaar wisten veel mensen nog niet wie Tim van Rijthoven was. Maar nu is hij een van de beste Nederlandse tennissers van dit moment. In juni versloeg hij toptennisser Danill Medvedev en kwam hij ver op Wimbledon. Noortje ging bij hem langs en nam jullie vragen mee.

Hoe is het hem gelukt om te winnen van een van de beste tennissers ter wereld? Waarom draagt hij zijn pet altijd achterstevoren? En kan hij nog over straat zonder dat hij herkend wordt? Je hoort het in de video hierboven!