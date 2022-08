Zeehond Tefiti was gewond, maar zwemt nu weer rond

Het is een vrolijk weekend voor zeehond Tefiti. De zeehond is weer vrijgelaten in de Waddenzee. Afgelopen maand woonde Tefiti in de zeehondenopvang in Pieterburen.

Ze was daarheen gebracht omdat ze gewond was. Toen ze gevonden werd, had ze veel touwen om haar nek. Daardoor had ze diepe wonden.

Ballonlintje

Dat zeehonden gewond raken door afval, gebeurt steeds vaker. In 2010 gebeurde het nog 8 keer, dit jaar raakten al 37 zeehonden verstrikt. De meeste overleven het wel, maar het is natuurlijk niet fijn.

Hoe het komt, is niet helemaal duidelijk. Maar de zeehondenopvang denkt dat het ermee te maken heeft dat er steeds meer afval in zee ligt.