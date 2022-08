Nieuwswekker: Snelste goal + Kattenlockdown

Vandaag wordt het iets minder warm dan de afgelopen dagen. Wolken en zon wisselen elkaar af en vooral later op de dag valt plaatselijk een regen- of onweersbui.

- In de Duitse plaats Walldorf mogen katten weer naar buiten. Sinds de lente was er een speciale kattenlockdown . Ze moesten binnen blijven om de kuifleeuwerik te beschermen. De jongen van de beschermde vogelsoort zijn inmiddels groot genoeg en kunnen nu wegvliegen als er een kat aankomt.

- In de hoofdstad van Armenië is een vuurwerkopslag bij een winkelcentrum geëxplodeerd. Er vielen zeker twee doden en tientallen gewonden. De explosie ontstond waarschijnlijk nadat er brand uitbrak op de plek van het vuurwerk.

- Sparta-speler Vito van Crooy heeft al na 8 seconden gescoord. Dat is een record voor de eredivisie. Zijn team had getraind op deze aanval. In de volgende video vertelt hij erover:

Dit is er vandaag in het nieuws:

- In Afghanistan zijn de Taliban precies een jaar aan de macht. Vooral voor meisjes is er veel veranderd in het land. Zij hebben bijna geen rechten meer en kunnen ook niet meer naar de middelbare school. In de uitzending hoor je vanavond meer over hoe het leven er nu voor kinderen is.

- In Schotland kunnen meisjes en vrouwen vanaf vandaag altijd gratis maandverband en tampons krijgen. Het is het eerste land in de wereld waar dit in de wet staat. Dit gaat binnenkort ook in Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland gebeuren. De wet is bedacht omdat niet iedereen maandverband en tampons kan betalen.