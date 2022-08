Brug in Noorwegen stort in: 'Onwerkelijk!'

Een houten brug in het zuiden van Noorwegen is vanochtend ingestort. Een auto die op dat moment over de brug reed, belandde in het water. Een vrachtwagen kwam vast te zitten.

Hulpdiensten wisten de vrachtwagenchauffeur met een helikopter van de ingestorte brug af te tillen. De automobilist die in het water terechtkwam, wist zelf uit de auto te komen.

Niet zo oud

Hoe het komt dat de brug instortte, is nog niet bekend. De brug is nog niet zo oud en vorig jaar nog gecontroleerd. De burgemeester kan het nauwelijks geloven. "Het is totaal onwerkelijk", zei hij tegen een Noorse krant.