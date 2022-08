Natuur-organisaties praten met politici over stikstof

Opnieuw hebben politici vandaag gepraat over de stikstof-plannen van de regering. Dit keer spraken ze niet met boeren, maar met zeven grote natuurorganisaties. Onder Greenpeace, de Vogelbescherming en Natuurmonumenten zijn bij het gesprek.

In de stikstof-plannen staat dat er in 2030 veel minder stikstof in Nederland mag zijn. Teveel stikstof is niet goed voor de natuur. Volgens de organisaties is het belangrijk dat de regering zich aan de plannen houdt.

Protest

De afgelopen tijd protesteerden boeren fel tegen de stikstofplannen. Ze zijn het er bijvoorbeeld niet mee eens dat boerenbedrijven anders moeten gaan werken en minder dieren mogen houden. Een aantal partijen wilden de stikstofplannen daarom misschien veranderen.

Of de regering de stikstofplannen gaat veranderen is nog niet zeker. De komende weken zal er nog met meer organisatie worden gepraat.

Toen boeren-organisaties met politici gingen praten over stikstof maakten wij deze video: