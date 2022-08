Nubian en Benz leggen krans bij Indië-herdenking

Op meerdere plekken in Nederland wordt vandaag het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Ook in Rotterdam was een herdenking. Nubian van 13 en Benz van 8 waren er ook bij, samen met hun ouders.

De familie van Benz en Nubian hebben die periode in Nederlands-Indië meegemaakt. Zij mogen daarom vandaag een krans leggen.