400 kinderen timmeren een eigen dorp

Hout verzamelen, op elkaar stapelen en timmeren: in Maarssen bouwen deze week 400 kinderen mee aan een groot timmerdorp. Ze zijn heel blij dat het weer kan, want door corona kon het timmerdorp twee jaar niet doorgaan.

Het thema van het timmerdorp is dit jaar 'next level', dus alles heeft iets te maken met spelletjes. Veel kinderen doen iets met gamen, of ze bouwen bijvoorbeeld een casino of een espace room.

Het timmerdorp is elk jaar en is voor kinderen tot en met 11 jaar. Het is gratis, en iedereen is welkom. Via deze site lees je er meer over.