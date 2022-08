Nieuwswekker: Gouden medaille bij kogelstoten + Meer mosdiertjes

Vandaag wordt het weer een warme dag. De zon breekt veelal door en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is aan het einde van de middag kans op een bui.

Goedemorgen! Wat is er allemaal gebeurd toen je sliep? En wat gaat er vandaag nog gebeuren? We hebben het voor je op een rijtje gezet in deze Nieuwswekker. Maar eerst...

Dit heb je misschien gemist:

- In Deventer is vanochtend vroeg in een woning boven een winkel een grote brand uitgebroken. Eén bewoner is met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Andere bewoners uit woningen ernaast zijn opgevangen in een hotel aan de overkant.

- Tom Dumoulin stopt per direct met wielrennen. Hij zou eigenlijk volgende maand meedoen met het WK in Australië, maar hij heeft nu toch besloten dat niet meer te doen. Hij was al een keer eerder gestopt, maar daarna toch weer begonnen. Nu stopt hij echt, zegt hij.

- Kogelstootster Jessica Schilder heeft een gouden medaille gewonnen op het EK in München. Ze stootte de kogel over de 20 meter en dat was nog nooit eerder gebeurd door een Nederlandse vrouw. Ook de bronzen medaille ging naar een Nederlander, namelijk naar Jorinde van Klinken.

In het filmpje hieronder zie je Jessica Schilder in actie: