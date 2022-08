Vroeger in het Jeugdjournaal: Beyoncé

Het Jeugdjournaal heeft 700.000 abonnees op YouTube en 100.000 volgers op TikTok. En om dat te vieren zetten we een paar oude interviews online. Vandaag is dat een interview met Beyoncé.

Solo

Beyoncé is nu een superster en was dat in 2003 eigenlijk ook al. Ze was toen in Nederland voor haar eerste solo-optreden. De zangeres was toen vooral bekend van haar muziek met de groep Destiny's child.